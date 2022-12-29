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    Страшный пожар в казино-отеле на границе Камбоджи и Таиланда: много жертв, внутри заблокированы 400 человек, люди прыгают из окон

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    Страшный пожар тушат 29 декабря в Камбодже. Пламя охватило казино-отель Grand Diamond City Casino, расположенное на камбоджийской стороне пограничного перехода Пойпет на границе с Таиландом.

    Как пишет издание Phnom Penh Post, погибли как минимум 10 человек и 30 получили ранения и были госпитализированы. Большинство погибших были камбоджийскими и тайскими служащими.

    К утру с огнём справиться не удалось. В казино заблокированы более 400 человек, большинство из которых тайцы. Для их спасения на место отправились спецназовцы и вертолёты.

    По данным других местных СМИ, пострадали 53 человека, восемь числятся пропавшими без вести. Пострадавшие госпитализированы с ожогами, отравлением угарным газом и травмами, которые они получили, выпрыгивая из окон верхних этажей.

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    КамбоджаТаиландКазиноПожарПожар в отеле
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