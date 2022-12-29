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    Названа итоговая цифра экспорта российских удобрений на мировой рынок

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    Давление санкций удалось смягчить, потому падение экспорта российских удобрений по итогам 2022 года составит только 15%. Так оценивает итоги года Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

    «При этом ещё летом мы оценивали сокращение экспорта в 20%. Это подтверждает, что российские производители, начиная с июня-июля стали оправляться от санкционного давления, находить новые альтернативные способы поставок – уходить из портов Прибалтики в порты РФ, увеличивать поставки на рынки дружественных стран», – цитирует РИА Новости главу РАПУ Андрея Гурьева.

    В частности, поставки были увеличены в Индию. Согласно предварительным подсчетам, экспорт в эту страну вырос в 3 раза – до 3,6 миллиона тонн. Еще одним растущим рынком оказалась Турция. В качестве потенциального рынка сбыта называется Вьетнам.

    Москва неоднократно высказывала недовольство «зерновой сделкой», в том числе в части снятия ограничений на экспорт российских удобрений. Тем не менее 17 ноября она была автоматически продлена на очередные 120 дней, так как Россия, Украина, Турция и ООН не имели возражений. 29 ноября из Нидерландов в Африку вышло первое судно с российскими удобрениями и направилось в Мозамбик.

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