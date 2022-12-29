Названа итоговая цифра экспорта российских удобрений на мировой рынок

Давление санкций удалось смягчить, потому падение экспорта российских удобрений по итогам 2022 года составит только 15%. Так оценивает итоги года Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).
«При этом ещё летом мы оценивали сокращение экспорта в 20%. Это подтверждает, что российские производители, начиная с июня-июля стали оправляться от санкционного давления, находить новые альтернативные способы поставок – уходить из портов Прибалтики в порты РФ, увеличивать поставки на рынки дружественных стран», – цитирует РИА Новости главу РАПУ Андрея Гурьева.
В частности, поставки были увеличены в Индию. Согласно предварительным подсчетам, экспорт в эту страну вырос в 3 раза – до 3,6 миллиона тонн. Еще одним растущим рынком оказалась Турция. В качестве потенциального рынка сбыта называется Вьетнам.