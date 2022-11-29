Первое судно с разблокированными российскими удобрениями для Африки вышло из порта Нидерландов

Из Нидерландов в Африку вышло первое судно с российскими удобрениями и направилось в Мозамбик, откуда груз доставят в Малави. Об этом 29 ноября сообщает официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Партия удобрений объемом 20 тысяч тонн покинула сегодня Нидерланды на сухогрузе MV Greenwich и направилась в Малави через Мозамбик. Это первая из серии поставок для стран африканского континента, которые будут осуществлены в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении.
В ООН отметили, что поставки помогут Африке, где идёт посевной сезон, предотвратить катастрофические потери урожая. Вместе с Россией, безвозмездно передавшей 260 тысяч тонн удобрений, генеральный секретарь благодарит Европейский союз, активно участвовавший в работе.
Удобрения в развивающиеся страны отправляют по линии Всемирной продовольственной программы ООН. После введения западных санкций из-за спецоперации предназначенный для гуманитарных нужд груз застрял в европейских портах.
Минюст РФ сообщал, что поставки блокируют в Нидерландах, Бельгии, Эстонии, Латвии. В октябре ООН впервые запросила Нидерланды выдать российские удобрения. Ожидалось, что первая партия прибудет в Африку во второй половине декабря.
17 ноября стало известно о продлении «зерновой сделки» по вывозу пшеницы из украинских портов по Черному морю на 120 дней. Договоренности в том числе предполагают снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Москва ранее высказывала недовольство тем, что вторая часть сделки не выполнялась, а зерно в основном шло не в беднейшие страны.