Первое судно с разблокированными российскими удобрениями для Африки вышло из порта Нидерландов

Из Нидерландов в Африку вышло первое судно с российскими удобрениями и направилось в Мозамбик, откуда груз доставят в Малави. Об этом 29 ноября сообщает официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.



«Партия удобрений объемом 20 тысяч тонн покинула сегодня Нидерланды на сухогрузе MV Greenwich и направилась в Малави через Мозамбик. Это первая из серии поставок для стран африканского континента, которые будут осуществлены в ближайшие месяцы», — говорится в заявлении.



В ООН отметили, что поставки помогут Африке, где идёт посевной сезон, предотвратить катастрофические потери урожая. Вместе с Россией, безвозмездно передавшей 260 тысяч тонн удобрений, генеральный секретарь благодарит Европейский союз, активно участвовавший в работе.

