Первую партию разблокированных российских удобрений доставят в Африку до Нового года

Первая партия разблокированных ЕС российских удобрений прибудет в Республику Малави, как ожидается, во второй половине декабря. Об этом 13 ноября сообщает местная газета Nyasa Times.
Речь идёт о 20 тыс. метрических тонн удобрений. На данный момент груз находится в Нидерландах, на территории порта Роттердама. Его отправят морем на следующей неделе. Спустя 30 дней он должен будет достичь Малави.
ООН впервые запросила власти Нидерландов выдать груз российских удобрений в минувшем октябре. Российская компания «Уралхим-Уралкалий», которой принадлежит направляемая в республику партия удобрений, заявляла, что готова пожертвовать для стран Африки 240 тыс. тонн удобрений, находящихся на складах в ЕС.
28 октября в Министерстве иностранных дел РФ сообщали, что 80% удобрений, которые Россия безвозмездно поставляет в беднейшие страны, блокирует Латвия. Грузы также задерживают в Эстонии, Бельгии, Нидерландах. Подчёркивалось, что удобрения отправляют по линии Всемирной продовольственной программы ООН.