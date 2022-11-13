Первую партию разблокированных российских удобрений доставят в Африку до Нового года

Первая партия разблокированных ЕС российских удобрений прибудет в Республику Малави, как ожидается, во второй половине декабря. Об этом 13 ноября сообщает местная газета Nyasa Times.



Речь идёт о 20 тыс. метрических тонн удобрений. На данный момент груз находится в Нидерландах, на территории порта Роттердама. Его отправят морем на следующей неделе. Спустя 30 дней он должен будет достичь Малави.



ООН впервые запросила власти Нидерландов выдать груз российских удобрений в минувшем октябре. Российская компания «Уралхим-Уралкалий», которой принадлежит направляемая в республику партия удобрений, заявляла, что готова пожертвовать для стран Африки 240 тыс. тонн удобрений, находящихся на складах в ЕС.

