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    «Декриминализовать» нелегальное использование. В России могут принудительно лицензировать зарубежное ПО

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    Минцифры готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного программного обеспечения (ПО), разработчики которого ушли из России. Это позволит «декриминализовать» нелегальное использование такого софта, сообщает 28 декабря «Коммерсант».

    Газета ссылается на письмо директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина, которое 12 декабря поступило в «Общественную потребительскую инициативу». Из документа следует, что правительство думает над определением специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого добросовестные российские пользователи не могут исполнять договорные обязательства. По данным издания, российские компании смогут переводить оплату за использование ПО на спецсчета – до востребования правообладателя.

    Минцифры действительно обсуждает принудительное лицензирование ПО с IT-ассоциациями, заявил газете представитель одной из них. Близкий к ведомству источник отметил со ссылкой на замминистра Максима Паршина, что инициативу прорабатывают «в закрытом от рынка режиме» – речь идет «об отдельном законопроекте».

    В Минцифры «Коммерсанту» эти данные не прокомментировали, но о необходимости условий для использования зарубежного софта 28 декабря на вебинаре с IT-отраслью заявил министр Максут Шадаев. «Бизнес не виноват, что разработчик ушел из страны и нельзя продлить лицензии. Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей», – заявил он.

    В августе в Госдуму уже вносили законопроект о принудительном лицензировании объектов авторских прав из «недружественных» стран. Речь шла о фильмах, музыке, книгах и в том числе о компьютерных программах.

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