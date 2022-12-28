Канцелярским ножом в лицо, а дело — о хулиганстве. В Калуге прохожий напал на незнакомку

В Калуге мужчина напал на прохожую и несколько раз ударил в лицо канцелярским ножом. Насколько сильно женщина пострадала — неизвестно, но дело возбуждено по статье о хулиганстве.



Нападение произошло в субботу на перекрестке улиц Никитина и Фридриха Энгельса, сообщает 28 декабря пресс-служба региональной прокуратуры. Подозреваемого задержали — это 33-летний мужчина, который не был знаком с пострадавшей.



«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы», — отмечают в ведомстве.

