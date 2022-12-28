В Минэкономразвития РФ спрогнозировали, что будет с российской экономикой в 2023 году

Минэкономразвития РФ ожидает, что российская экономика в 2023 году сохранит тренд на восстановление. Об этом 28 декабря заявила замглавы ведомства Полина Крючкова.



«В 2023 году ожидаем сохранения тренда на восстановление экономики, в том числе за счет продолжающейся структурной перестройки», — рассказала она (цитата по ТАСС).



По ее словам, ведомство видит постепенное восстановление экономической активности. Спад в годовом выражении в ноябре сократился, а три месяца подряд наблюдается рост экономики.



Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что в начале 2023 года российский рубль может вновь укрепиться после некоторого падения в конце года.