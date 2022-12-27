Орешкин спрогнозировал, как изменится курс рубля в начале 2023 года

Ослабление рубля не носит объективного характера, в начале 2023 года российская валюта может вновь укрепиться. Об этом 27 декабря заявил в интервью РБК помощник президента РФ Максим Орешкин.



Он отметил, что первый квартал года всегда исторически означает сезонный сильный платежный баланс. Серьезных предпосылок для ослабления валюты нет, поэтому, считает Орешкин, скорее всего, «мы опять вернемся в какие-то диапазоны, которые нам были более привычны в последнее время».

По словам Орешкина, стране нужен устойчивый сильный рубль, а для этого необходим рост производительности труда и уровня технологического развития.

