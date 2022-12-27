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    Орешкин спрогнозировал, как изменится курс рубля в начале 2023 года

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    Ослабление рубля не носит объективного характера, в начале 2023 года российская валюта может вновь укрепиться. Об этом 27 декабря заявил в интервью РБК помощник президента РФ Максим Орешкин.

    Он отметил, что первый квартал года всегда исторически означает сезонный сильный платежный баланс. Серьезных предпосылок для ослабления валюты нет, поэтому, считает Орешкин, скорее всего, «мы опять вернемся в какие-то диапазоны, которые нам были более привычны в последнее время».

    По словам Орешкина, стране нужен устойчивый сильный рубль, а для этого необходим рост производительности труда и уровня технологического развития.

    Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что крепкий рубль уже «сыграл свою роль» для экономики, но сейчас нужно, чтобы он был более слабым, в районе «70–80 рублей за доллар» (цитата по «Интерфаксу»).

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