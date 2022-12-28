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    Семью из восьми человек в Макеевке могли убить из-за 15 тысяч рублей. Смотрите видеопризнание подозреваемых

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    Появились подробности убийства цыганской семьи в городе Макеевка Донецкой области. Восемь человек, включая четверых детей, могли быть застрелены из-за 15 тысяч рублей. Об этом сообщается в ролике, опубликованном 28 декабря управлением МВД Донецкой народной республики.

    Министерство внутренних дел Донецкой народной республики

    В кадре женщина, которая является сестрой предполагаемого убийцы, рассказывает о том, что её брату срочно нужны были деньги — около 15 тысяч рублей. По её словам, из-за этого мужчина и пошёл на преступление. Орудием убийства стал автомат Калашникова.

    «Фонтанка» писала, что после убийства семьи из восьми человек в Макеевке были задержаны трое: двое мужчин и одна женщина, которая помогала жертвам по хозяйству. Преступление было совершено после совместного распития алкоголя. Следствие полагает, что после убийства женщина забрала из квартиры телефон и полторы тысячи рублей, её брат — куртку, в которой находилось примерно 60 тысяч, и приставку для игр. После того, как преступники расправились с семьёй, они уехали на угнанной машине. Позже она сломалась, и подельники её бросили. От мобильного телефона и приставки они, по словам женщины, также избавились, а деньги поделили между собой.

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