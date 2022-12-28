«Замороженная страна чудес». Посмотрите, как зима изменила Ниагарский водопад

Ниагарский водопад превратился в ледяную «волшебную страну» — он частично замерз из-за холодов. Завораживающие кадры публикует New York Post.
Полностью этот водопад не замерзает никогда из-за огромного количества воды: по данным государственного парка Niagara Falls, каждую секунду он пропускает 3 160 тонн.
«Ледяное пространство образовалось, когда низкие температуры и сильная метель пришли в Буффало, штат Нью-Йорк, примерно в 25 милях к югу от Ниагарского водопада», — говорится в публикации.
Необычные украшения мороз оставляет и в окрестностях Петербурга. Мы показывали, как под Гатчиной распускаются ледяные цветы, а у Лахта Центра появляются узоры.