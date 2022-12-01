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    Как маяк во льдах. Посмотрите, как зима украсила залив у Лахта Центра

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    На берегу Финского залива с наступлением зимы появляются ледяные украшения. Получается волшебное зрелище, которое 1 декабря публикует пресс-служба Лахта Центра.

    «У берега Финского залива в Лахте упал уровень воды в тот момент, когда начал образовываться ледяной покров. Это привело к тому, что валуны, лежащие на мелководье, стали «вылупляться» из нежнейших ледяных скорлупок», — отмечает фотограф из «Астро Фото Болото».

    На пляже можно успеть увидеть много интересного, пока не выпал снег: например, игольчатый лед и метановые пузыри. Единственное — лучше не заходить далеко и не ходить по снегу, чтобы не провалиться под лед.

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