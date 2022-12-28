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    Памятник Александру Блоку десять дней стоит со связанными руками и ногами. Горожане предлагают так и оставить

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    Новый памятник Александру Блоку на улице Декабристов, об установке которого 19 декабря писала «Фонтанка», все еще стоит завернутым в ткань и пластик, символично опутывающие руки, ноги и голову поэта. В этом 28 декабря удостоверился наш фотограф.

    Горожане в соцсетях делятся снимками новой достопримечательности, и без того необычной по своему уклону, в шутку предлагая так и оставить: уж слишком символично и даже метафорично смотрится в таком виде творение.

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    Напомним, скульптор Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин создали четырехметровый памятник специально для той улицы, по которой Блок ходил из своего дома номер 57, где сейчас находится его музей-квартира. Точную дату открытия памятника в день его установки в администрации Адмиралтейского района «Фонтанке» назвать не смогли.

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