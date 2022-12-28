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    Экономика и санкции

    В Росавиации рассказали, сколько миллиардов власти выделили отрасли в 2022 году

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    В 2022 году российские власти выделили из федерального бюджета 172 млрд рублей в виде субсидий на поддержку гражданской авиации. Все средства доведены до получателей и освоены в полном объёме, сообщил 28 декабря замруководителя Росавиации Владимир Потешкин.

    В ведомстве рассчитывают, что, несмотря на введённые ограничения полётов на юге страны и в регионах, граничащих с Украиной, а также на действующие санкции, по итогам года российские авиакомпании достигнут плановых показателей по авиаперевозкам.

    «Фонтанка» писала, что в апреле в России были утверждены правила предоставления субсидий авиакомпаниям. Речь тогда шла о 100 млрд рублей. Позднее стало известно, что субсидии на внутренние авиаперелёты по стране получили 32 компании.

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