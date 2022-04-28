Утверждены правила предоставления субсидий для российских авиакомпаний в условиях санкций

В России утверждены правила предоставления субсидий авиакомпаниям в 2022 году. Работу в условиях санкций регламентировало правительство страны, следует из соответствующего постановления.
Речь идет об операционных расходах на перевозки по внутренним воздушным линиям.
Постановление определяет порядок предоставления субсидий и расчета. Документ должен вступить в силу со дня официального опубликования.
Напомним, что сумма субсидий на операционную деятельность авиакомпаний в этом году может достигнуть 100 миллиардов рублей. Средства будут выделяться в зависимости от расстояния и числа перевезенных пассажиров.