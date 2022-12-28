Более 20 тысяч штрафов за неправильную парковку во дворах вынесли в Петербурге за год

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга подвела итоги рейдов по городским дворам в 2022 году. Общая сумма штрафов за неправильную парковку в них превысила 200 миллионов рублей.



С начала года специалисты Управления по мониторингу вынесли 20 045 постановлений за нарушения правил парковки во дворах, сообщает 28 декабря пресс-служба ГАТИ. Из них 1100 постановлений получили юридические лица. Сумма штрафов составила более 225 миллионов рублей.

В 2021 году ведомство вынесло 1200 штрафов за неправильную парковку во дворах на сумму более 10 миллионов рублей. Впрочем, полномочия привлекать нарушителей к административной ответственности ГАТИ получила только в конце июня прошлого года. Напомним, что нарушение правил парковки во дворах карается штрафом от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, и от 150 до 500 тысяч рублей для юридических.