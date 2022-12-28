В России создадут систему гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ

Президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под пакетом законов о создании в России системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Она начнёт действовать с 1 января 2023 года. Соответствующий документ опубликован в среду, 28 декабря, на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что это будет система страхования на случай банкротства негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или лишения его лицензии. Компенсации станут выплачивать из фонда гарантирования пенсионных резервов, который, в свою очередь, будет пополняться из взносов НПФ и ряда других источников.