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    Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 года

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    6 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян до конца 2025 года. Документ опубликован на портале правовой информации 5 декабря.

    Закон в предыдущей редакции действовал до конца 2024 года. Теперь он продлен еще на год.

    Соответствующий закон в конце ноября был принят Госдумой. Согласно пояснительной записке к документу, законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014–2024 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В кабмине отмечают, что заморозка накопительной части позволяет уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование.

    Накопительная пенсия в России заморожена с 2014 года. Отчисления в 6 % направляются в страховую часть, то есть выплачиваются нынешним пенсионерам. Ранее люди могли сами решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую, чтобы увеличить баллы для расчета размера будущей пенсии.

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    Комментарии 6

    27458068805 Дек 2022 в 19:18
    какой хозяйственный... и машину-то не стал гонять порожняком, а поехал на той, какая подвернулась.. .сплошная экономия... P.S. сколько час полета реактивного самолета стоит? а танк, съедающий каждые 100 км литров 200 топлива по 50 руб/литр? а тысяча танков? и прочая и прочая...
    +0−0
    MGF05 Дек 2022 в 19:17
    Не жили хорошо, нечего и начинать.
    +0−0
    своих не бросаем05 Дек 2022 в 19:13
    неожиданно 😂😂😂
    +0−0
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