Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян до конца 2025 года. Документ опубликован на портале правовой информации 5 декабря.



Закон в предыдущей редакции действовал до конца 2024 года. Теперь он продлен еще на год.



Соответствующий закон в конце ноября был принят Госдумой. Согласно пояснительной записке к документу, законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014–2024 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В кабмине отмечают, что заморозка накопительной части позволяет уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование.

