Водитель выжил после того, как его машину полностью раздавил контейнер

Недостаточно крепкое крепление контейнера к полуприцепу стало причиной страшного ДТП в Новороссийске. Сложно поверить, что водитель остался жив.
Вечером 27 декабря на улице Робеспьера гружёный контейнер сорвало с полуприцепа, и он упал на легковой автомобиль. На место вызвали спасателей, рассказал начальник муниципальной Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своём телеграм-канале.
Спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали человека и передали на руки медикам.
«Уважаемые водители большегрузов, от вас зависит жизнь людей. Проверяйте крепления контейнера к полуприцепу!» — подчеркнул начальник Службы спасения.