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    Водитель выжил после того, как его машину полностью раздавил контейнер

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    Фото: начальник муниципальной Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров
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    Недостаточно крепкое крепление контейнера к полуприцепу стало причиной страшного ДТП в Новороссийске. Сложно поверить, что водитель остался жив.

    Вечером 27 декабря на улице Робеспьера гружёный контейнер сорвало с полуприцепа, и он упал на легковой автомобиль. На место вызвали спасателей, рассказал начальник муниципальной Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своём телеграм-канале.

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    Спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали человека и передали на руки медикам.

    «Уважаемые водители большегрузов, от вас зависит жизнь людей. Проверяйте крепления контейнера к полуприцепу!» — подчеркнул начальник Службы спасения.

    Фото: начальник муниципальной Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров

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