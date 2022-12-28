Как купить квартиру на море, среди дюн и сосен, не выезжая из Петербурга

Компания e. Development планирует объявить старт продаж в третьей очереди е.квартала «Мир внутри», который возводится на побережье Финского залива в Курортном районе Петербурга.
Комплекс строится рядом с Сестрорецком, на месте некогда знаменитого пансионата «Дюны». Крупный апарт-проект общей площадью 180 тыс. кв. м реализуется в несколько очередей. Первый большой этап был завершен в 2018 году, когда на побережье выросли семь шестиэтажных корпусов с апартаментами, досуговым центром для жителей и видовым рестораном. В ближайшее время будет дан старт очередному этапу, и в продажу поступят новые лоты.
Среди достоинств е.квартала «Мир внутри» в первую очередь стоит отметить уникальность места, редкую даже для сегмента рекреационных апарт-отелей. Комплекс расположен на первой береговой линии Финского залива среди дюн и соснового леса. Помимо отличной экологической обстановки в нем есть и другие преимущества, которые редко совмещаются в загородных проектах.
К примеру, здесь не придется жертвовать близостью мегаполиса: по Приморскому шоссе через ЗСД и КАД можно за 30–40 минут добраться до центра Петербурга. Кроме того, комплекс расположен всего в нескольких километрах от Сестрорецка – в этом курортном городе есть вся необходимая инфраструктура.
Всего на территории площадью 17 га будет построено 19 шестиэтажных корпусов высотой до шести этажей – не выше верхушек сосен. Часть домов конфигурацией напоминают волны и развернуты так, чтобы большинство окон смотрели на залив. Самые протяженные корпуса первой линии служат своего рода ветровым экраном для внутренней территории комплекса.
ЖК «Мир внутри», застройщик ООО СЗ СПБ ПРИМОРСКОЕ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф
e. Development, edevelopment.ru