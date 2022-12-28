Как купить квартиру на море, среди дюн и сосен, не выезжая из Петербурга

Компания e. Development планирует объявить старт продаж в третьей очереди е.квартала «Мир внутри», который возводится на побережье Финского залива в Курортном районе Петербурга.



Комплекс строится рядом с Сестрорецком, на месте некогда знаменитого пансионата «Дюны». Крупный апарт-проект общей площадью 180 тыс. кв. м реализуется в несколько очередей. Первый большой этап был завершен в 2018 году, когда на побережье выросли семь шестиэтажных корпусов с апартаментами, досуговым центром для жителей и видовым рестораном. В ближайшее время будет дан старт очередному этапу, и в продажу поступят новые лоты.



Среди достоинств е.квартала «Мир внутри» в первую очередь стоит отметить уникальность места, редкую даже для сегмента рекреационных апарт-отелей. Комплекс расположен на первой береговой линии Финского залива среди дюн и соснового леса. Помимо отличной экологической обстановки в нем есть и другие преимущества, которые редко совмещаются в загородных проектах.



К примеру, здесь не придется жертвовать близостью мегаполиса: по Приморскому шоссе через ЗСД и КАД можно за 30–40 минут добраться до центра Петербурга. Кроме того, комплекс расположен всего в нескольких километрах от Сестрорецка – в этом курортном городе есть вся необходимая инфраструктура.



Всего на территории площадью 17 га будет построено 19 шестиэтажных корпусов высотой до шести этажей – не выше верхушек сосен. Часть домов конфигурацией напоминают волны и развернуты так, чтобы большинство окон смотрели на залив. Самые протяженные корпуса первой линии служат своего рода ветровым экраном для внутренней территории комплекса.



ЖК «Мир внутри», з астройщик ООО СЗ СПБ ПРИМОРСКОЕ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

