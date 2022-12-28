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    Личная страница Оксимирона* стала поводом для возбуждения административки

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    Прокуратура Адмиралтейского района продолжает следить за соцсетями Мирона Федорова*, более известного как Оксимирон* (признан иноагентом). На сей раз надзорный орган заметил, что на «стене» рэпера во «ВКонтакте» все еще висит клип на песню «Ойда». Об этом «Фонтанке» стало известно 28 декабря.

    «В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), материалы которого направила в Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении пресс-службы горпрокуратуры.

    Напомним, что в Петербурге готовятся рассмотреть иск прокурора Адмиралтейского района к стриминговым сервисам «ВКонтакте», «Яндекс.Музыка» и «Звук», а также рэперу Оксимирону* о признании запрещенным трека «Ойда». По мнению прокурора, рэпер призывает к «пересборке дома» (страны) и отделению Петербурга.

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    *Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

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