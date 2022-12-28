Личная страница Оксимирона* стала поводом для возбуждения административки

Прокуратура Адмиралтейского района продолжает следить за соцсетями Мирона Федорова*, более известного как Оксимирон* (признан иноагентом). На сей раз надзорный орган заметил, что на «стене» рэпера во «ВКонтакте» все еще висит клип на песню «Ойда». Об этом «Фонтанке» стало известно 28 декабря.



«В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), материалы которого направила в Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении пресс-службы горпрокуратуры.