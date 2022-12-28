ФСБ: Уничтожены двое боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии

ФСБ сообщила о ликвидации двоих боевиков, готовивших теракт в городе Чегем республики Кабардино-Балкария. Они были уничтожены во время боя в пригороде Нальчика. Теракт злоумышленники готовили по заданию украинских спецслужб, заявили в силовом ведомстве 28 декабря.



По данным ФСБ, после совершения преступления боевики намеревались выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Также уточняется, что вначале их попытались задержать, однако они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём.

