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    ФСБ: Уничтожены двое боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии

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    ФСБ сообщила о ликвидации двоих боевиков, готовивших теракт в городе Чегем республики Кабардино-Балкария. Они были уничтожены во время боя в пригороде Нальчика. Теракт злоумышленники готовили по заданию украинских спецслужб, заявили в силовом ведомстве 28 декабря.

    По данным ФСБ, после совершения преступления боевики намеревались выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Также уточняется, что вначале их попытались задержать, однако они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём.

    На месте боя изъяты: самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы, сообщила спецслужба.

    Напомним, ранее в ФСБ рассказали, что за 2022 год при попытках пересечения государственной границы РФ были задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников.

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