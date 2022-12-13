ФСБ: На границе за 2022 год задержали более 400 украинских националистов и военных преступников

За 2022 год российские спецслужбы задержали при попытках пересечения границы сотни украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Об этом 13 декабря заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

«В пунктах пропуска задержаны более четырехсот украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления», — рассказал он.

Это связано с подрывной деятельностью украинских спецслужб и с попытками создать законспирированные ячейки международных террористических организаций.