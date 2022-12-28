В российских вузах откроют военные учебные центры: новости СВО за 28 декабря

Военные учебные центры откроют при вузах в 16 регионах страны Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 декабря.



В Госдуме предложили ограничить госслужбу для уехавших за границу россиян Депутат от партии «Единая Россия» Олег Голиков сообщил о разрабатываемом законопроекте, который предусматривает ограничение госслужбы для россиян, попавших под призыв, но уехавших из страны. По его словам, таким гражданам могут также запретить участвовать в выборах в качестве кандидатов.



— Свое отношение к родному государству эти граждане выразили, убежав от частичной мобилизации за границу. Думаю, таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны, — отметил Голиков.



Ранее в ежегодном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России отметили, что власти должны уделить повышенное внимание россиянам, покинувшим страну, в том числе после начала специальной военной операции. По мнению сенаторов, уехавшие граждане находятся «в зоне очевидного риска» в условиях развернутой спецслужбами стран НАТО кампании по вербовке иноагентов. Комиссия отметила, что не обращать на это внимание было бы опрометчиво. Кроме того, в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который ограничит возможности удаленной работы для уехавших за границу россиян.

Сотрудники ФСБ ликвидировали боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии В Центре общественных связей ФСБ России сообщили об уничтожении в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб. — Федеральной службой безопасности в рамках уголовного дела пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в Чегеме. После совершения преступления они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. 26 декабря при задержании в пригороде Нальчика указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем нейтрализованы, — отметили в спецслужбе.

По данным ФСБ, боевики были членами террористического сообщества, действовавшего до 2021 года в ИК-3 в Кабардино-Балкарии. В пресс-службе СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по фактам незаконного приобретения, хранения и ношения оружия, взрывчатых веществ (взрывных устройств) и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. На месте боестолкновения обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

В России откроют военные учебные центры в вузах Премьер-министр Михаил Мишустин дал распоряжение открыть 16 военных учебных центров в вузах России. Военные учебные центры откроют при вузах в Орловской, Сахалинской, Вологодской, Ярославской, Тюменской, Астраханской, Амурской, Ижевской, Новгородской, Кировской, Липецкой, Смоленской областях, в Чечне, Марий Эл, Мордовии и в Приморском крае. Ранее Министерство просвещения РФ утвердило обновленный школьный курс по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), в котором присутствует модуль начальной военной подготовки. Также в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что в российских университетах появится курс по основам военной подготовки.



Первый замглавы администрации президента посетил Запорожскую АЭС Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко побывал на Запорожской АЭС — он проверил безопасность объекта и условия работы сотрудников Росатома. Об этом в своем телеграм-канале сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что наибольшее внимание Кириенко уделил вопросам обеспечения безопасности станции и мерам по повышению ее надежности и работоспособности. По словам Рогова, Кириенко вместе с директором АЭС Юрием Черничуком проверил условия работы сотрудников.



В ноябре в «Росэнергоатоме» сообщили о назначении нового руководителя на Запорожской АЭС — им стал бывший главный инженер станции Юрий Черничук. Предыдущего директора АЭС Игоря Мурашова уличили в сотрудничестве с СБУ и выдворили на территорию Украины, об этом писало РИА Новости.



Windows снова можно скачать в России Пользователи из России снова могут скачать операционную систему Windows на сайте Microsoft без VPN, для ее активации потребуется ключ. Об этом сообщили ТАСС и «Известия». Для скачивания доступны Windows 11, 10, Windows 8.1. и Windows 7, а также образы для операционной системы для записи на DVD или USB.

— Страница с загрузкой ОС действительно открывается в России. Скорее всего, это корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows, — считает IT-эксперт Дмитрий Бевза.



Microsoft приостановил продажи своих программ в России в начале марта. По данным «Коммерсанта», к ноябрю доля поставляемых в Россию ноутбуков с предустановленной Windows сократилась до 30%.

Сбербанк начал устанавливать свое приложение на Apple в отделениях страны

Сбербанк начал устанавливать свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на устройства Apple в отделениях по всей стране. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

— Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Сейчас почти 5 тысяч офисов по всей стране выполняют такую функцию. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать, — рассказал он.

В апреле этого года приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания и обновления в App Store на платформе iOS. Тогда в банке это объяснили западными санкциями. В середине августа в App Store появилось приложение СБОЛ — агрегатор банковских приложений для российских пользователей от компании «Открытые IT-решения». С помощью него клиенты Сбера могли получить те же услуги и сервисы, что и через «Сбербанк Онлайн». В App Store скачать СБОЛ можно было всего неделю, после чего оно было удалено из магазина. Банк не оставил попыток предоставить владельцам устройств Apple возможность скачать приложение, но очередная версия мобильного приложения банка вновь пропала из App Store в конце ноября.