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    Россиянам смогут проводить дактилоскопию не только по месту жительства

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    Добровольная дактилоскопия в России будет проводиться независимо от места жительства или пребывания гражданина. Соответствующий приказ опубликован 27 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

    Приказ вступит в силу 1 января. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация будет проводиться по экстерриториальному признаку — в отличие от старых норм.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательной дактилоскопии для добровольцев, заключивших контракт с вооруженными силами.

    Дактилоскопическая регистрация — это регистрация граждан, сдающих свои отпечатки пальцев. Она используется для идентификации человека или для поиска людей. Обязательно сдают свои отпечатки пальцев военные, пожарные, полицейские, пограничники — люди, чья работа связана с угрозой для жизни.

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