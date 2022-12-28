Россиянам смогут проводить дактилоскопию не только по месту жительства

Добровольная дактилоскопия в России будет проводиться независимо от места жительства или пребывания гражданина. Соответствующий приказ опубликован 27 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Приказ вступит в силу 1 января. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация будет проводиться по экстерриториальному признаку — в отличие от старых норм.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательной дактилоскопии для добровольцев, заключивших контракт с вооруженными силами.