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    В «Метрострое Северной столицы» новый директор. «Фонтанка» назвала его заранее

    1963
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    «Метрострой Северной столицы» сообщил о назначении гендиректором Кирилла Петрова. Ранее он работал в компании «Ингеоком», которая строила несколько участков московского метро.

    «В «Метрострое Северной столицы» Кирилл Петров сосредоточится на ускорении темпов строительства новых станций метро и формировании задела по проектно-разрешительной документации», — говорится в сообщении от 27 декабря.

    «Фонтанка» на прошлой неделе писала о том, что гендиректор МССС Владимир Шмидт покидает должность после двух лет работы, и что ему на замену приходит Кирилл Петров. Подробнее о его трудовой биографии — читайте здесь.

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