В «Метрострое Северной столицы» новый директор. «Фонтанка» назвала его заранее

«Метрострой Северной столицы» сообщил о назначении гендиректором Кирилла Петрова. Ранее он работал в компании «Ингеоком», которая строила несколько участков московского метро.
«В «Метрострое Северной столицы» Кирилл Петров сосредоточится на ускорении темпов строительства новых станций метро и формировании задела по проектно-разрешительной документации», — говорится в сообщении от 27 декабря.
«Фонтанка» на прошлой неделе писала о том, что гендиректор МССС Владимир Шмидт покидает должность после двух лет работы, и что ему на замену приходит Кирилл Петров. Подробнее о его трудовой биографии — читайте здесь.