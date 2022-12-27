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    Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при вузах

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    Новые учебные центры появятся при государственных университетах в 16 регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал 27 декабря премьер-министр Михаил Мишустин.

    Они будут открыты при вузах в Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской областях, в также в Мордовии, Чечне и Марий Эл.

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    Ранее стало известно, что Минобрнауки совместно с Минобороны разработали модуль «Основы военной подготовки» и уже направили его в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета.

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