Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при вузах

Новые учебные центры появятся при государственных университетах в 16 регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал 27 декабря премьер-министр Михаил Мишустин.
Они будут открыты при вузах в Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской областях, в также в Мордовии, Чечне и Марий Эл.
Ранее стало известно, что Минобрнауки совместно с Минобороны разработали модуль «Основы военной подготовки» и уже направили его в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета.