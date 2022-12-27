МИД Болгарии вызвал российского посла из-за объявления в розыск Христо Грозева

МИД Болгарии вызвал посла России Элеонору Митрофанову из-за объявления в розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева. Об этом 27 декабря пишет РИА Новости.



Митрофанова должна прийти в ведомство в первый рабочий день после праздников. Согласно производственному календарю, рождественские выходные продлятся в Болгарии до 28 декабря включительно.



26 декабря стало известно, что данные болгарского журналиста Христо Грозева появились в базе розыска МВД России. РИА Новости со ссылкой на источник писало, что против Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.