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    МИД Болгарии вызвал российского посла из-за объявления в розыск Христо Грозева

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    МИД Болгарии вызвал посла России Элеонору Митрофанову из-за объявления в розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева. Об этом 27 декабря пишет РИА Новости.

    Митрофанова должна прийти в ведомство в первый рабочий день после праздников. Согласно производственному календарю, рождественские выходные продлятся в Болгарии до 28 декабря включительно.

    26 декабря стало известно, что данные болгарского журналиста Христо Грозева появились в базе розыска МВД России. РИА Новости со ссылкой на источник писало, что против Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.

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