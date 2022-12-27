Приговор по делу Арашуковых услышали еще четверо фигурантов

Бывший первый замглавы управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов и экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов получили по 22 года колонии строгого режима. Бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов приговорен к 6,5 года колонии строгого режима. Экс-директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев получил 5 лет колонии общего режима.

Мосгорсуд огласил приговоры еще четверым фигурантам уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба СКР.

«Фонтанка» писала , что ранее бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля приговорили к пожизненному лишению свободы.

В зависимости от роли каждого их признали виновными по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, убийствах, растрате, принуждении к даче показаний, превышении должностных полномочий и краже.

Установлено, что Рауль Арашуков с соучастниками совершили хищение природного газа на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, а также растрату денежных средств предприятий газовой отрасли под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам на сумму 4,4 млрд рублей.

