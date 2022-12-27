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    Приговор по делу Арашуковых услышали еще четверо фигурантов

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    Мосгорсуд огласил приговоры еще четверым фигурантам уголовного дела экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба СКР.

    Бывший первый замглавы управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов и экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов получили по 22 года колонии строгого режима. Бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов приговорен к 6,5 года колонии строгого режима. Экс-директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев получил 5 лет колонии общего режима.

    «Фонтанка» писала, что ранее бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля приговорили к пожизненному лишению свободы.

    В зависимости от роли каждого их признали виновными по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, убийствах, растрате, принуждении к даче показаний, превышении должностных полномочий и краже.

    Установлено, что Рауль Арашуков с соучастниками совершили хищение природного газа на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, а также растрату денежных средств предприятий газовой отрасли под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам на сумму 4,4 млрд рублей.

    Кроме того, в 2010 году Арашуковы организовали убийства представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества. Также Рауф Арашуков организовал избиение депутата Гордумы Черкесска Руслана Карданова, пытаясь заставить парламентария изменить показания о его причастности к убийствам.

    Булатов, Филиппов и Бетуганов помогали скрывать доказательства противоправной деятельности Арашуковых. Хашукаев признан виновным в хищении природного газа и заведомо ложном доносе.

    Уголовное дело в отношении других 14 обвиняемых выделили в отдельное производство и направили в Преображенский суд Москвы.

    Рауф Арашуков — самый молодой в истории член Совета Федерации, пишет MSK1. Уже в 18 лет он стал депутатом в Ставрополье. После чего кочевал от одной высокопоставленной должности в регионе к другой, пока в 2016 году не занял пост члена Совета Федерации от родной Карачаево-Черкесии.

    Его отец Рауль Арашуков был советником гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» и депутатом Народного собрания КЧР.

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