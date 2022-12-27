ЦБ считает маловероятным возврат заблокированных за рубежом активов

Вероятность возврата заблокированных за рубежом активов российских банков крайне мала. Об этом говорится в докладе Центробанка РФ от 27 декабря.



«Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы», — сказано в докладе. При этом отмечается, что факт их обесценения нельзя игнорировать.



ЦБ предлагает банкам рассрочку на десять лет (по 31 декабря 2032 года) на возможные потери по полностью заблокированным активам. При оценке кредитного риска в отношении них в 2023 году банки смогут не учитывать фактор их блокирования.

