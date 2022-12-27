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    Пробки в Петербурге снизились после дневного коллапса и снова подросли

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    Загруженность петербургских дорог к вечернему часу пик 27 декабря достигла 8 баллов. Это на 1 балл больше обычного для вечера вторника, но и на 1 балл меньше, чем было в середине дня.

    После 9-балльных пробок, наблюдавшихся в Петербурге около часа дня, к 16 часам загруженность дорог снизилась до 7 баллов. Однако конец рабочего дня внес свои коррективы в городской трафик, и в половине шестого часа вечера заторы вновь подросли, достигнув, по данным «Яндекс.Пробок», 8 баллов. Ожидается, что ближайший час они останутся на этом уровне.

    Наиболее плотное движение наблюдается в традиционно пробочных местах. Очень напряженная дорожная ситуация в районе площади Александра Невского, на Лиговском проспекте и площади Восстания, на Садовой улице, Каменноостровском проспекте, набережных Невы и Большой Невки, в районе Комсомольской площади, на Ивановской и Народной улицах. На КАД стоит внутреннее кольцо от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны (и чуть менее плотно до Пулковского шоссе) и внешнее кольцо от Пулковского шоссе до Вантового моста. Плотно также на въезде в Шушары.

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