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    Говорят, под Новый год… В суде Петербурга купчинский разбой превратился в грабеж

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    Фрунзенский районный суд Петербурга 27 декабря огласил приговор в отношении Муродали Гайратова, Шарафджона Мирсолиева и Хасанджона Фаёзова, которые обвинялись в разбое. Троица год назад напала на мужчин и отобрала деньги. Первоначально сообщалось об астрономических 500 тысячах долларов, но сумма оказалась кратно меньше.

    Все произошло 4 декабря 2021 года у дома 13, корп. 1, по улице Турку. Трое земляков и неустановленное лицо около пяти утра подошли к автомобилю «Шкода Октавиа» и толпой напали на двоих мужчин. С помощью рук, ног и баллончика «Перец 11-А» злоумышленникам удалось завладеть рюкзаком с 20 тысячами долларов. С добычей налетчики скрылись, а жертвы позвонили в полицию и сообщили о хищении.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в ходе рассмотрения дело переквалифицировали с разбоя на грабеж. Фаёзову и Мирсолиеву дали по 3 года в ИК общего режима, Гайратову — на полгода меньше.

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