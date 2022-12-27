Говорят, под Новый год… В суде Петербурга купчинский разбой превратился в грабеж

Фрунзенский районный суд Петербурга 27 декабря огласил приговор в отношении Муродали Гайратова, Шарафджона Мирсолиева и Хасанджона Фаёзова, которые обвинялись в разбое. Троица год назад напала на мужчин и отобрала деньги. Первоначально сообщалось об астрономических 500 тысячах долларов, но сумма оказалась кратно меньше.



Все произошло 4 декабря 2021 года у дома 13, корп. 1, по улице Турку. Трое земляков и неустановленное лицо около пяти утра подошли к автомобилю «Шкода Октавиа» и толпой напали на двоих мужчин. С помощью рук, ног и баллончика «Перец 11-А» злоумышленникам удалось завладеть рюкзаком с 20 тысячами долларов. С добычей налетчики скрылись, а жертвы позвонили в полицию и сообщили о хищении.

