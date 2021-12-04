Разбойников из Купчино задержали через полчаса после налета. Когда пыл спал, сумма существенно уменьшилась

Как стало известно «Фонтанке», после сообщения о налете у дома 13 по улице Турку были задержаны трое мигрантов — 21-летний Шарафджон, 25-летний Хасанджон и 26-летний Муродали. Их нашли примерно через полчаса после звонка в дежурную часть — ближе к шести утра 4 декабря на Пражской улице.
Первоначально заявленная сумма похищенного, а преступники напали на владельца денег со спины и распылили ему и приятелю в лицо перцовый газ, оказалась существенно меньше. Вместо 500 тысяч долларов искать надо было 20.
Деньги были при задержанных — 200 купюр по 100 долларов. Рюкзак и провод от телефона тоже вернутся владельцу, прибавив к сумме ущерба 2,5 тысячи рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о разбое. Нападение попало на видео.