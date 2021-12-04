Разбойников из Купчино задержали через полчаса после налета. Когда пыл спал, сумма существенно уменьшилась

Как стало известно «Фонтанке», после сообщения о налете у дома 13 по улице Турку были задержаны трое мигрантов — 21-летний Шарафджон, 25-летний Хасанджон и 26-летний Муродали. Их нашли примерно через полчаса после звонка в дежурную часть — ближе к шести утра 4 декабря на Пражской улице.



Первоначально заявленная сумма похищенного, а преступники напали на владельца денег со спины и распылили ему и приятелю в лицо перцовый газ, оказалась существенно меньше. Вместо 500 тысяч долларов искать надо было 20.