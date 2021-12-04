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Разбойников из Купчино задержали через полчаса после налета. Когда пыл спал, сумма существенно уменьшилась

Троих налетчиков задержали в Купчино после сообщения о краже 500 тысяч долларов. На деле сумма оказалась в 25 раз меньше.

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Как стало известно «Фонтанке», после сообщения о налете у дома 13 по улице Турку были задержаны трое мигрантов — 21-летний Шарафджон, 25-летний Хасанджон и 26-летний Муродали. Их нашли примерно через полчаса после звонка в дежурную часть — ближе к шести утра 4 декабря на Пражской улице.

Первоначально заявленная сумма похищенного, а преступники напали на владельца денег со спины и распылили ему и приятелю в лицо перцовый газ, оказалась существенно меньше. Вместо 500 тысяч долларов искать надо было 20.

Деньги были при задержанных — 200 купюр по 100 долларов. Рюкзак и провод от телефона тоже вернутся владельцу, прибавив к сумме ущерба 2,5 тысячи рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о разбое. Нападение попало на видео.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Rzdmmm
коренные Москвичи скорее всего! приехали в гости
zlopopik
Что за лажа? Две пачки денег можно положить в нагрудные карманы куртки. Зачем пихать их в рюкзак? Чтобы рюкзак похитили, и это попало на видео?
266793288
Ещё 5 миллионов таких надо, а то совсем расслабились
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