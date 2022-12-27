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    Белоусов предрек России «достаточно жесткий» год с точки зрения финансов

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    Россию ожидает достаточно жесткий следующий год с точки зрения финансов. Об этом 27 декабря в интервью каналу «Россия 24» заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

    «Для нас следующий год с точки зрения финансов достаточно жесткий. То есть мы сейчас полагаем дефицитный бюджет на следующий год, понимаем объемы заимствований», — сказал он.

    При этом, как писала «Фонтанка», Белоусов считает, что 2023 год для российской экономики будет легче, чем 2022-й, «если ничего не произойдет». Спад ВВП ожидается на уровне «около нуля».

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