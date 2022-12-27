«Если ничего не произойдет». Белоусов считает, что следующий год для экономики будет легче, чем 2022-й

Небольшой спад российской экономики в следующем год продолжится, однако ситуация будет легче, чем в 2022 году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.



«В принципе, мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет гораздо легче, чем 2022-й. Мы не видим каких-то тотальных проблем, все находится под контролем», — сказал он в интервью «России 24».



По словам первого вице-премьера, ожидать роста ВВП в следующем году в 3% не стоит. Он прогнозирует спад экономики на уровне около нуля или примерно минус 1%.