    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -8

    3 м/с, ю-в

    755мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd68.45eur72.62

    «Если ничего не произойдет». Белоусов считает, что следующий год для экономики будет легче, чем 2022-й

    1593
    15 комментариев

    Небольшой спад российской экономики в следующем год продолжится, однако ситуация будет легче, чем в 2022 году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

    «В принципе, мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет гораздо легче, чем 2022-й. Мы не видим каких-то тотальных проблем, все находится под контролем», — сказал он в интервью «России 24».

    По словам первого вице-премьера, ожидать роста ВВП в следующем году в 3% не стоит. Он прогнозирует спад экономики на уровне около нуля или примерно минус 1%.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close