Адвокат: Илью Яшина* этапировали в СИЗО Удмуртии

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина* (признан иноагентом), которого приговорили к восьми с половиной годам заключения по делу о фейках про российскую армию, этапировали в СИЗО-1 в Ижевске (Удмуртия). Об этом в соцсетях 27 декабря сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.



Защитник добавила, что об этом ей рассказали в столичном изоляторе № 4 УФСИН и что именно туда мама Яшина записалась на свидание с сыном на 29 декабря.



Днем ранее правозащитник, член СПЧ при президенте Алексей Мельников сообщил в своем телеграм-канале, что Яшин этапирован из Москвы в другой регион. Он отметил, что политик был этапирован до вступления решения суда в законную силу.

