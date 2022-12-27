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    Адвокат: Илью Яшина* этапировали в СИЗО Удмуртии

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    Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина* (признан иноагентом), которого приговорили к восьми с половиной годам заключения по делу о фейках про российскую армию, этапировали в СИЗО-1 в Ижевске (Удмуртия). Об этом в соцсетях 27 декабря сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

    Защитник добавила, что об этом ей рассказали в столичном изоляторе № 4 УФСИН и что именно туда мама Яшина записалась на свидание с сыном на 29 декабря.

    Днем ранее правозащитник, член СПЧ при президенте Алексей Мельников сообщил в своем телеграм-канале, что Яшин этапирован из Москвы в другой регион. Он отметил, что политик был этапирован до вступления решения суда в законную силу.

    «Практика этапирования из Москвы до «законки», к сожалению, не редкость. Связана она с большим перелимитом в столичных СИЗО (сверх лимита содержится более 2000 человек). УФСИН не имеет возможности разгрузить московские СИЗО иным способом, кроме как этапом в другие регионы РФ», — пояснил Мельников.

    Мещанский суд Москвы 9 декабря приговорил Яшина к восьми с половиной годам лишения свободы по части 2 статьи 207.3 УК РФ. Прокурор требовал приговорить экс-депутата к девяти годам. Причиной возбуждения дела стали высказывания Яшина о событиях в Буче во время прямого эфира на его YouTube-канале.

    *Признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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