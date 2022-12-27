Сколько человек нужно, чтобы украсть ёлку? Тайна исчезновения новогоднего настроения с проспекта КИМа в Петербурге

Чем ближе Новый год, тем наглее елочные воры в Петербурге. Всем хочется праздника, но не у всех есть для этого средства. Четверка молодых людей решила не заморачиваться и стащила искусственное дерево из парадной дома 30 на проспекте КИМа.
«Фонтанка.ру»
Местные жители жалуются: каждый год, мол, эта елочка радовала нас, а в этом году какие-то негодяи пошли на подлость. Преступники попали в объектив камеры домофона. Судя по кадрам, они знали, зачем и куда шли. Уверенной походкой один за другим они проникли в дом, а через несколько мгновений появились с большой украшенной елью на плече.
Жители дома КИМа просят найти похитителей Нового года и уточняют, что преступление было совершено около 22:30 25 декабря.
На днях «Фонтанка» публиковала видео другой кражи ёлки прямо из парадной — на проспекте Ударников. Там мужчина справился в одиночку.