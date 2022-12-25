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    От гирлянды до ёлки. Плохой Санта отнял радость у жителей дома на Ударников

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    Больше недели в Красногвардейском районе Петербурга ищут ёлку, которую установили в парадной дома силами ТСЖ. Но надежд мало, прошлогодняя новогодняя кража так и не была раскрыта.

    Как рассказали «Фонтанке» 25 декабря в ТСЖ, в ночь с 16 на 17 декабря в парадную дома 27/1 на проспекте Ударников вошел мужчина в натянутой на глаза шапке. Он вырвал «с корнем» установленную искусственную ёлку с украшениями и бегом унес.

    Александра Дубро

    После этого ТСЖ обратилось в полицию. Сумма ущерба составила порядка 14 тысяч рублей. Правда, надежд на то, что ёлку вернут, особых нет. В прошлом новогодние воры сняли с ёлки все игрушки и гирлянды.

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    Новый годПетербургСанта КлаусКража
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