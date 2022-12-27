Военнослужащий получил срок за отказ от участия в спецоперации: новости СВО за 27 декабря

Наказание за отказ от участия в военных действиях появилось в УК через три дня после объявления частичной мобилизации Фото: Артём Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 декабря.



На Камчатке суд приговорил военного к тюремному сроку за отказ участвовать в СВО Военный гарнизонный суд в Петропавловске-Камчатском признал военнослужащего Алексея Бреусова виновным по уголовному делу об отказе от участия в военных или боевых действиях. Об этом сообщает «Кам 24». Бреусова приговорили к году и восьми месяцам в колонии поселения. — Осознавая объявленную в РФ мобилизацию, не желая участвовать в военных действиях, он отказался выполнить приказ командира и отправиться в воинскую часть в зоне СВО, чем нарушил устав и дисциплинарное право, — заявили в суде.



Наказание за отказ от участия в военных действиях появилось в Уголовном кодексе 24 сентября, через три дня после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации.

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Указ будет действовать до 1 июля 2023 года. Запрет на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ будет действовать с 1 февраля 2023 года. В указе говорится следующее:

запретить поставки нефти и нефтепродуктов из РФ тем, кто прописывает в контрактах потолок цен;

запретить поставки нефти иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен, будут возможны только на основании спецрешения президента.

Мониторинг за соблюдением указа об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть будет вести Минэнерго. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые будут требовать соблюдения потолка цен. По его словам, этот запрет коснется и юридических лиц. Также Новак отметил, что после введения странами ЕС и G7 ценового потолка на нефть в России может сократиться добыча.



— Поэтому мы готовы идти на понижение частичное добычи, в начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500–700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно 5–7%, — сказал Новак.



По его словам, по итогам 2022 года добыча нефти в России вырастет на 2% (до 535 миллионов тонн), а нефтепереработка увеличится на 5%.

Правительство проверит, как расходуются средства на нужды СВО Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Он рассказал о том, что промышленные предприятия активизировали свою деятельность в интересах СВО, выросло производство продукции, налажены поставки вооружений, военной и спецтехники, а также снабжение военных бронезащитой и всесезонными комплектами обмундирования.



— Правительство планирует провести проверки расходования средств на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов, — заявил Мишустин.

Также премьер-министр сообщил о том, что исполнители гособоронзаказа получили возможность использовать весь технологический потенциал, в том числе благодаря частичной или полной расконсервации мобилизационных мощностей и объектов. Политика, осужденного за фейки о Российской армии, этапировали в Удмуртию Экс-муниципального депутата Илью Яшина (объявлен в России иноагентом), которого осудили на восемь с половиной лет за фейки о Российской армии, этапировали в Удмуртию. Адвокат Яшина Мария Эйсмонт сообщила, что его отправили в СИЗО-1 в Ижевске.



— Так Илью и его семью (мама как раз записалась 29 [декабря] на свидание) поздравили с наступающим Новым годом, — написала Эйсмонт.



Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников объяснял, что раннее этапирование Яшина может быть связано с «большим перелимитом в столичных СИЗО». Напомним, оппозиционера задержали 28 июня, когда он прогуливался в парке с журналисткой Ириной Баблоян. Тогда поводом для его задержания стало «невыполнение законного требования сотрудника полиции». В тот же день Яшина отправили под арест на 15 суток. Позднее стало известно, что на Яшина возбудили уголовное дело по статье о фейках против Российской армии. Поводом для этого стали высказывания экс-депутата об убийствах мирных жителей в Буче, которые он сделал в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале. В доме Яшина провели обыск, а 13 июля его арестовали на два месяца.

В основу уголовного дела лег рапорт офицера Центра «Э» МВД РФ. Этот офицер вместе с экспертом, проводившим лингвистическую экспертизу публикации Яшина, и бывшим испытателем Московского института медико-биологических проблем проходил по делу в качестве свидетеля. На заседании также показали то самое видео, которое стало основанием для возбуждения уголовного дела. Гособвинитель посчитал вину Ильи Яшина доказанной в полном объеме, отметив, что это подтвердила лингвистическая экспертиза.



Российские самолеты получили сертификаты летной годности В Росавиации сообщили о том, что парк самолетов российских компаний обеспечен сертификатами летной годности. Более 90% самолетов от общего парка авиакомпаний РФ в 2022 году прошли инспекционные проверки и получили эти сертификаты от авиавластей России. Всего с сентября требовалось провести оценку летной годности около 600 самолетов иностранного производства, используемых отечественными авиакомпаниями и ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств. Из-за санкций в отношении России на несколько лет отложилось серийное производство новейшего гражданского самолета МС-21, так как иностранные партнеры Объединенной авиастроительной корпорации в одностороннем порядке прекратили поставки комплектующих. Кроме того, санкции включали в себя полный отказ от поставок самолетов и запчастей Airbus и Boeing.



Обсуждение перехода российской футбольной сборной в Азию перенесено Российский футбольный союз (РФС) принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщили в пресс-службе РФС.



— РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.



ФИФА и УЕФА в конце февраля отстранили сборную России и российские клубы от международных соревнований. Из-за этого российская сборная была исключена из числа участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира. РФС оспорил эти решения ФИФА и УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS), дела находятся на рассмотрении.