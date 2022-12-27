WSJ: Пентагон и Минюст США добиваются принудительной продажи американского бизнеса TikTok

Американские власти обсуждают возможность принудительной продажи американского бизнеса TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance. Об этом 26 декабря сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Инициативу по продаже поддерживают Пентагон и Минюст США. В Вашингтоне опасаются, что Пекин может использовать соцсеть для «шпионажа и политического влияния».

Инициатива продажи TikTok исходит от комитета по иностранным инвестициям в США. Ведомство уже более двух лет обсуждает с руководством соцсети раздел бизнеса, чтобы «оградить его от китайского правительства». Представители властей США высказывают опасения, что Китай может получить доступ к данным TikTok «или повлияет на видео, которые американцы просматривают в TikTok».