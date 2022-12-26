Мобилизация и долги. Арестованная за килограммы наркотиков петербурженка рассказала, зачем рискнула свободой

Выборгский райсуд Петербурга арестовал горожанку, у которой в машине и дома нашли килограммы запрещенных веществ. Она объяснила, что семье требовались деньги — в октябре мужа мобилизовали, и за это время скопились долги.



Фигурантка останется под стражей до 23 февраля, сообщает 26 декабря объединенная пресс-служба городских судов. Она и защитник просили о более мягкой мере пресечения — помимо прочих проблем у женщины есть маленький ребенок с проблемами со здоровьем, да еще и гиперактивный. Видимо, суд эти аргументы не убедили.