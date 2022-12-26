Одиннадцать килограммов наркотиков нашли у петербурженки в машине и дома

Долгие годы заключения грозят женщине, которую задержали полицейские в минувшую субботу. При себе у нее нашлось почти 5 килограммов наркотиков, а по месту жительства оперативников ждал еще один сюрприз. Подробности 26 декабря рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
31-летнюю неработающую женщину задержали у дома 37 корпус 6 по Лесному проспекту. По данным полиции, она осуществляла перевозку и сбыт разнообразных наркотиков как растительного происхождения, так и синтетических. У петербурженки изъяли пять свертков общей массой 4,9 килограмма. В ходе обыска по месту жительства нашли еще 322 закладки на 6 килограммов. Всё отправлено на экспертизу.
Вместе с веществами из квартиры увезли весы, упаковочный материал, мобильные телефоны.
«Следственным Управлением УМВД России по Выборгскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»)», — добавили в ГУ МВД.