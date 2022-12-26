Гуляйте осторожнее. Скоро в Петербург пожалует опасный ветер

В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы смогут достигать 15 метров в секунду.
Режим будет действовать с 23:00 26 декабря до 14:00 27 декабря, сообщает пресс-служба Смольного. Об опасной погоде предупреждает Гидрометцентр.
«Правительство Санкт-Петербурга просит всех жителей проявлять особую осторожность при перемещении по городу», – говорится в сообщении.
На дорогах во вторник ожидается гололедица, днем может быть снежно, прогнозирует ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Ночью температура опустится до -8…-10 градусов, а днем в городе потеплеет до -2…-4 градусов.
Напомним, в Новый год петербуржцам обещают неприятную картину: оттепель, дождь и гололед.