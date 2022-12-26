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    Замглавы управления Росавиации арестовали по делу о взятке

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    Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о взятке. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба столичных судов.

    Фигурант арестован до 24 февраля 2023 года. Как уточняет ТАСС, следствие просит ту же меру для предпринимателя Ивана Ларионова. Они оба обвиняются по уголовной статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

    Ранее сообщалось об обысках в центральном офисе Росавиации в Москве. В самом ведомстве заявили о задержании недавно принятого на работу сотрудника для проведения следственных мероприятий в связи с получением «отката» от поставщика компьютеров.

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