ДТП с пассажирским автобусом в Свердлова устроил уснувший водитель

Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом №476 во Всеволожском районе Ленинградской области.



Общественный транспорт около половины второго часа дня 26 декабря не разъехался с грузовым микроавтобусом марки «Форд» на остановке «В сторону Петровской дачи». Как сообщили «Фонтанке» в компании «Вест-Сервис», обслуживающей маршрут водитель «Форда» уснул за рулём, и машина выехала на встречную полосу.



Автобус, курсирующий между станцией метро «Ломоносовская» и посёлком имени Свердлова, вёз пассажиров. Они не пострадали.



Травмы получил заснувший водитель. По информации 47News, его пришлось деблокировать из «Форда».

