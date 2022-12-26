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    ДТП с пассажирским автобусом в Свердлова устроил уснувший водитель

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    Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом №476 во Всеволожском районе Ленинградской области.

    Общественный транспорт около половины второго часа дня 26 декабря не разъехался с грузовым микроавтобусом марки «Форд» на остановке «В сторону Петровской дачи». Как сообщили «Фонтанке» в компании «Вест-Сервис», обслуживающей маршрут водитель «Форда» уснул за рулём, и машина выехала на встречную полосу.

    Автобус, курсирующий между станцией метро «Ломоносовская» и посёлком имени Свердлова, вёз пассажиров. Они не пострадали.

    Травмы получил заснувший водитель. По информации 47News, его пришлось деблокировать из «Форда».

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