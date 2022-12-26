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    Рейсовый автобус и микроавтобус не поделили дорогу в поселке имени Свердлова. Пострадал водитель

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    Пассажирский автобус попал в серьезную аварию во Всеволожском районе Ленобласти днем 26 декабря. Пострадавшего пришлось доставать спасателям.

    В 13:25 понедельника спасателям поступила информация о ДТП в поселке имени Свердлова, сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ленобласти. В ГИБДД изданию уточнили, что столкнулись рейсовый автобус маршрута №476 «Станция метро «Ломоносовская» — посёлок имени Свердлова» и микроавтобус марки Ford. На фото с места ДТП видно, что у «Форда» сильно повреждена передняя часть.

    Фото: ГУ МЧС по Ленобласти
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    В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса. Спасателям пришлось деблокировать мужчину из покореженной машины, после чего на скорой его увезли в больницу.

    Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

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