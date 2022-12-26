«Мне такие работники не нужны». Губернатор Белгородской области выгнал с совещания замминистра за срыв сроков строительства

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выгнал с оперативного совещания главу департамента соцстроительства и первого замминистра области Владимира Губарева. Обсуждался ход строительства ФАПов и образовательных учреждений в Белгороде. Запись совещания опубликовал глава региона на своей странице в соцсети 26 декабря.
Речь зашла о переносе срока сдачи на 2023 год нескольких объектов, которые были заявлены на этот год. Замминистра Владимир Губарев назвал Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат и детский сад №25. Но коллеги упомянули детский сад №23, где работы выполнили только на 48% и другие незавершенные стройки. Срыв контракта обнаружился также при строительстве нового детского сада в микрорайоне Новые сады.
Гладков обратился к Губареву со словами:«Вы меня обманывали с ФАПами, все время говорили, что 2 проблемных ФАПа, послал контрольное управление и оказалось их 7». Губернатор задался вопросом, зачем планировать объекты, которые не могут запланировать. «Или нужно по каждому объекту все документы смотреть самим, потому что вы не компетентны и вы не знаете об этом? Владимир Иосифович, больше ко мне на совещания не приходите. У меня есть очень большие сомнения в вашей компетентности, как специалиста», — продолжил Гладков. Он добавил, что губернатора обманывать нельзя и такие работники ему не нужны.
Затем он попросил замминистра покинуть совещание и пообещал провести объезд и инспекцию объектов, по итогам которой «работы лишатся большое количество людей».
На оперативном совещании 21 ноября губернатор Белгородской области в шутку пообещал «казни» за несвоевременную сдачу объектов. Так он отреагировал на доклад министра строительства региона Оксаны Козлитиной.
В декабре президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о перераспределении средств нацпроектов в пользу субъектов, которые укладываются в сроки строительства социальных объектов. А те, кто затягивает процесс, должны достраивать их за свой счет.