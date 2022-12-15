«Непопулярное предложение». Путин поддержал идею лишать федеральных денег тех, кто затягивает строительство соцобъектов

Необходимо перераспределять средства нацпроектов в пользу субъектов, которые укладываются в сроки строительства социальных объектов. А те, кто затягивает процесс, должны достраивать их за свой счет. С таким предложением 15 декабря выступила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проводит президент Владимир Путин.



Голикова отметила, что в ряде субъектов есть проблемы со сроками введения новых соцобъектов. Она считает необходимым поручить регионам своевременно исполнять обязательства, которые они на себя берут, и не переносить сроки на 2024 год.

