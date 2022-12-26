Склады горят в Новосибирске. Огонь бушует на 1 800 квадратных метрах

Очередной крупный пожар в складских помещениях произошел в Новосибирске 26 декабря. Как сообщает портал НГС со ссылкой на очевидцев, сначала в окрестностях были слышны взрывы, после поднялся дым.
На данный момент, по информации МЧС, пожар на 2-й Станционной улице охватил 1 800 квадратных метров, для тушения привлекли пожарный поезд. Существует угроза распространения огня на соседние постройки.
В России за последние несколько месяцев горели несколько складов. Так, неделю назад во Владивостоке огонь уничтожил помещения на 2 тысячах квадратных метрах. В начале декабря горел склад Микояновского мясокомбината в Москве. В конце ноября в Волгограде полыхали ангары с пластиком. В Петербурге крупное возгорание тушили в октябре в Металлострое.