В Омске нашли кокошник сестры императора Николая II из ленинградского музейного фонда

Искусствовед и исследователь Андрей Боровский обнаружил в собрании традиционных народных костюмов Омского государственного историко-краеведческого музея кокошник дочери императора Александра III и сестры императора Николая II — Ксении Александровны. Информацию об этом 26 декабря опубликовал портал правительства Омской области.

Определить принадлежность помогла фотография знатной особы, сделанная в 1903 году во время бала-маскарада в честь 290-летия правления Романовых.

Шикарные костюмы в «допетровском» стиле, согласно тематике бала, шились по специальным эскизам художника Сергея Соломко, они изобиловали драгоценностями. Бал вошел в историю — по его мотивам в 1911 году была выпущена колода игральных карт.



А костюм великой княгини Ксении Александровны оказался в Сибири: в 1927 году он был передан в Омский историко-краеведческий музей из Ленинградского отделения Государственного музейного фонда.

