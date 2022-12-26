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    Музеи

    В Омске нашли кокошник сестры императора Николая II из ленинградского музейного фонда

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    Фото: Министерство культуры Омской области
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    Искусствовед и исследователь Андрей Боровский обнаружил в собрании традиционных народных костюмов Омского государственного историко-краеведческого музея кокошник дочери императора Александра III и сестры императора Николая II — Ксении Александровны. Информацию об этом 26 декабря опубликовал портал правительства Омской области.

    Определить принадлежность помогла фотография знатной особы, сделанная в 1903 году во время бала-маскарада в честь 290-летия правления Романовых.

    Шикарные костюмы в «допетровском» стиле, согласно тематике бала, шились по специальным эскизам художника Сергея Соломко, они изобиловали драгоценностями. Бал вошел в историю — по его мотивам в 1911 году была выпущена колода игральных карт.

    А костюм великой княгини Ксении Александровны оказался в Сибири: в 1927 году он был передан в Омский историко-краеведческий музей из Ленинградского отделения Государственного музейного фонда.

    Фото: Министерство культуры Омской области
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    Интересно, что год назад в Эрмитаже, где хранится платье Ксении Александровны с того же бала, рассказали о необычной находке, которую сделали реставраторы: в рукаве лежала надкушенная великой княгиней конфета.

    Ксения Александровна в 1919 году эмигрировала за границу. Жила сначала в Дании, затем в Англии, где король Георг V предоставил ей коттедж неподалеку от Виндзорского замка. Скончалась она в 1960 году, похоронена во Франции рядом с супругом, великим князем Александром Михайловичем.

    Фото: Министерство культуры Омской области
    Фото: Министерство культуры Омской области

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