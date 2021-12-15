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Надкусила во время бала, а убрать было некуда. Сотрудники Эрмитажа нашли вековую конфету в платье сестры Николая II

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Сотрудники Эрмитажа нашли вековую конфету в рукаве платья Ксении Александровны — сестры императора Николая II. Она была надкушена — и даже сохранила приятный вкус.

Видео с рассказом о находке 15 декабря опубликовала пресс-служба музея в Instagram. Историей поделились Галина Фёдорова, художник-реставратор высшей категории и Нина Тарасова, хранитель фонда костюма Отдела истории русской культуры.

«Это была помадка начала двадцатого века, надкушенная великой княгиней во время бала. И поскольку, видимо, ее негде было оставить, она спрятала ее за обшлаг рукава», — объяснили рассказчицы.

Предположительно, это была сладость какого-то поставщика императорского двора вроде «Ландринъ» — на конфете угадывается тиснение. Теперь лакомство хранится в коробочке рядом с платьем.

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Комментарии (9)

AndreyFon
Надо было к стулу снизу прилепить.
Свободу Лёхе!
Ну, на сам деле, вполне Человеческая История! Как-то раз, Чемпионка Санкт-Петербурга, предложила встретиться..) И, так совпало, что к концу рабочей смены у меня было хорошее настроение (впрочем, как и всегда почти) и.. я согласился..) Выйдя через проходную, дошёл до магазина, купил.. три бутылки шампанского и.. вкусный шоколад, известный, в нём каждая шоколадка - отдельно завёрнута, как конфета (к слову - реально вкусный!)), обычно я в этот магазин не заходил, считал что цены там - не бюджетные) Встречались мы на.. 8-ой линии, затем - пошли на Набережную (Лето!)), там и устроились! ) И.., начали знакомиться..) Она рассказывала много и про себя и про.. Спорт, которым она занимается с.. пяти лет! ) Сказала, что шампанское ей.. - нельзя) Я честно сказал, что мне тогда больше достанется) Но, ради приличия, одну шоколадку я должен был от неё принять и.. надкусить, да потом я удивлялся, не помню до или после стирки, что делают пол шоколадки в кармане моей любимой рубашки..) Это - Жизнь! )
265984735
Какой «русский стиль» в стране, где живут 200 национальностей, а не только русские?!
И когда «русской» крови в семье последнего императора было лишь несколько процентов?
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