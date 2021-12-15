Надкусила во время бала, а убрать было некуда. Сотрудники Эрмитажа нашли вековую конфету в платье сестры Николая II

Сотрудники Эрмитажа нашли вековую конфету в рукаве платья Ксении Александровны — сестры императора Николая II. Она была надкушена — и даже сохранила приятный вкус.
Видео с рассказом о находке 15 декабря опубликовала пресс-служба музея в Instagram. Историей поделились Галина Фёдорова, художник-реставратор высшей категории и Нина Тарасова, хранитель фонда костюма Отдела истории русской культуры.
«Это была помадка начала двадцатого века, надкушенная великой княгиней во время бала. И поскольку, видимо, ее негде было оставить, она спрятала ее за обшлаг рукава», — объяснили рассказчицы.
Предположительно, это была сладость какого-то поставщика императорского двора вроде «Ландринъ» — на конфете угадывается тиснение. Теперь лакомство хранится в коробочке рядом с платьем.