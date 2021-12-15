Надкусила во время бала, а убрать было некуда. Сотрудники Эрмитажа нашли вековую конфету в платье сестры Николая II

Ну, на сам деле, вполне Человеческая История! Как-то раз, Чемпионка Санкт-Петербурга, предложила встретиться..) И, так совпало, что к концу рабочей смены у меня было хорошее настроение (впрочем, как и всегда почти) и.. я согласился..) Выйдя через проходную, дошёл до магазина, купил.. три бутылки шампанского и.. вкусный шоколад, известный, в нём каждая шоколадка - отдельно завёрнута, как конфета (к слову - реально вкусный!)), обычно я в этот магазин не заходил, считал что цены там - не бюджетные) Встречались мы на.. 8-ой линии, затем - пошли на Набережную (Лето!)), там и устроились! ) И.., начали знакомиться..) Она рассказывала много и про себя и про.. Спорт, которым она занимается с.. пяти лет! ) Сказала, что шампанское ей.. - нельзя) Я честно сказал, что мне тогда больше достанется) Но, ради приличия, одну шоколадку я должен был от неё принять и.. надкусить, да потом я удивлялся, не помню до или после стирки, что делают пол шоколадки в кармане моей любимой рубашки..) Это - Жизнь! )